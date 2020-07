Rai - Osimhen-Napoli, fatta al 90%: c'è stato un primo scambio di documenti, le cifre

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando ampio spazio all'affare Osimhen-Napoli: "Sabato regnava un pessimismo cosmico dopo la telefonata tra Giuntoli e D'Avila, con quest'ultimo che gli aveva fatto capire di avere dei contatti con il Liverpool. C'era un colloquio diretto con un dirigente dei reds, che ha un nome ed un cognome, Barry Hunter, capo dello scounting del Liverpool.

Il giocatore ha capito che in Premier si perdeva tempo, visto che lì fanno un mercato diverso ed aspettano la chiusura del campionato agonistico, e lì ho capito che non c'era più pessimismo cosmico, si intravedeva uno spiraglio.

Ad oggi arriva che il 90%, il più è fatto, siamo in una prima fase di scambio dei documenti. I numeri per Napoli e Lille non cambiano, il Napoli ha destinato il budget di 70 mln più bonus facilmente raggiungibile, sono già nelle mani del Lille.

Il Napoli destinerà al giocatore 4 mln netti compresi di bonus per i prossimi cinque anni. Il Lille, da quella cifra che riceverà dal Napoli, dovrà dare un bonus alla firma al giocatore e mettersi d'accordo sulle commissioni".