Rai - Osimhen, tesseramenti solo da settembre ma c’è già l’ok per il ritiro, la situazione

Il mercato al tempo del Covid è cambiato tantissimo, e sono tanti gli aspetti da tenere sotto controllo. Uno di questi riguarda il tesseramento dei giocatori, ed in vista dell'arrivo di Victor Osimhen al Napoli ne dà le ultime a Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato Ciro Venerato: "Da quest'anno i tesseramento ufficiali cominciano il primo settembre, è possibile depositare già da adesso dei preliminari di contratto che non equivalgono concretamente al tesseramento. Osimhen sarà regolarmente in ritiro con il Napoli, perchè il Lille ha già dato il nullaosta al Napoli per far si che il giocatore partecipi e giochi le amichevoli anche prima del primo settembre, e quindi del tesseramento. Il Napoli si è cautelato con una copertura assicurativa, tocchiamo tutto ferro, se dovesse infortunarsi il giocatore".