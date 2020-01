Rai, Paganini: "Distanza con Il Celta per Lobotka. Terzino? Piacciono due nomi..."

Il giornalista della Rai Paolo Paganini, ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato nel corso di Radio Gol: "Il Napoli voleva Lucas Torreira, ma ora Lobotka sembra più vicino. Mi risulta che ci sia ancora una certa distanza tra il Napoli e il Celta, ma l'affare dovrebbe andare in porto".

QUESTIONE TERZINO SINISTRO - "Per la fascia sinistra il Napoli monitora due calciatori: Leonardo Koutris e Ricardo Rodriguez".

RINNOVI - "La situazione più spinosa riguarda Dries Mertens. Sul calciatore ci sono due club italiani su tutti: Inter e Roma".

SONDAGGI PER DUE DIFENSORI - "La società azzurra ha fatto un sondaggio anche per il difensore Savic, ma se ne riparlerà solo a giugno così come per Vertonghen del Tottenham. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane".