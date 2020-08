Rai, Paganini: "Everton molto avanti per Allan, se Ancelotti spinge..."

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato del Napoli: "Per Allan so che l'Everton è molto avanti, anche se c'è ancora distanza tra domanda ed offerta. Maksimovic è un obiettivo recente dell'Everton, ma c'è Ancelotti che magari spinge. Il mercato andrà avanti fino a campionato iniziato, sono due operazioni destinate ad andare in porto in quella direzione lì".