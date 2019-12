Rai, Paganini: "Lobotka da sempre sotto osservazione del Napoli, occhio a Tonali..."

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato in casa azzurra: "Il rapporto che Giuntoli ha col Verona è molto stretto, ma è anche vero che il ds si sta muovendo a 360°. Il Napoli ha anche una visione europea, servono anche giocatori che possono alzare il tasso tecnico. Non tanto per gennaio ma più per giugno mi aspetto una mini rivoluzione con tanti cambiamenti sia in entrata che in uscita".

Su Lobotka. "Da quant'è che parliamo di lui? Da sempre è sotto osservazione di Giuntoli e del Napoli. C'è anche il discorso Tonali che non bisogna perdere di vista, rientra nella scheda di interesse del Napoli. E' chiaro che anche con Fabiàn ed Allan bisognerà capire cosa succederà, si parla di cifre molto alte.