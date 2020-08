Rai, Paganini: "Napoli e Juve situazioni delicate, la priorità adesso è vendere..."

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato del Napoli: "Vitalij Mykolenko? Situazione delicata, al di là del fatto che è extracomunitario. Juve e Napoli devono cercare di fare cassa prima di impegnarsi su giocatori di quel livello, devono avere certezza di fare operazioni importanti in uscita. Le due società sono più orientate sulle operazioni in uscita più che quelle in entrata".