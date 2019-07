Rai - Pépé, c'è l'accordo con il Lille: si cerca l'intesa col giocatore, le cifre

Nicolas Pépé è l'uomo del giorno in casa Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ne ha parlato ai microfoni dei TgSport Rai: "Il Napoli non intende dare 5 milioni di commissioni agli agenti del calciatore. E neppure i 5 mln di stipendio annui. La proposta di De Laurentis e Giuntoli è questa. 3 milioni e mezzo più 500mila euro di bonus al calciatore per 5 anni, e 2 milioni e 500mila di commissione ai procuratori. Lo United fa sul serio. Sono i Red Devils i competitor del club azzurro. Col Lille trovato accordo: con 55 piu Ounas valutato 25 milioni. Nei prossimi giorni si attende la replica degli agenti".