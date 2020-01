Rai - Politano, non c'è solo il Napoli: ci pensa la Roma dopo l'infortunio di Zaniolo

Non c'è solo il Napoli su Matteo Politano. Dopo il brutto infortunio a Zaniolo, anche la Roma si fionda sull'esterno in uscita dall'Inter. Lo riporta Ciro Venerato su Rai Due nel suo focus mercato. La Roma ha parlato anche col Milan, ipotesi scambio Suso-Under ma i rossoneri non sono convinti, viceversa i giallorossi non sono interessati ad uno scambio con Calhanoglu.