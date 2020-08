Rai - Priorità alle piste Boga ed Under: più defilato Brekalo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli fatto il punto del mercato azzurro in entrata: "Dominik Szoboszlai è ritenuto da Gattuso una mezz'ala. Se dovesse arrivare, Demme e Lobotoka resterebbero i vertici bassi del centrocampo azzurro. Se invece al posto di Allan sarà acquistato Veretout, allora Lobotka rientrerebbe nel pacchetto delle mezzali. Sull'esterno destro Josip Brekalo è un giocatore che non trova la pienissima adesione di Gattuso, al tecnico piacciono in ordine: Boga, Under e Bernardeschi. L'ala del Wolfsburg è solo l'ultima scelta".