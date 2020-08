Rai - Reguilon, ieri colloquio tra Napoli ed intermediario: Giuntoli ha ribadito posizione del club

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha dato aggiornamenti sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Reguilon? Piace a molto club italiano. Lo ha seguito anche la Lazio di Tare, sembravano interessati al giocatore. Ci sono problematiche risolvibili o meno: ieri lunga call conference tra Giuntoli e l'agente che rappresenta il giocatore e delegato a trattare con il Real Madrid, non c'è ancora un contatto diretto. Ieri nel colloquio sono state definite due linee guida, il Napoli è fermo su questa posizione: il giocatore dovrebbe arrivero solo in prestito con diritto di riscatto, niente acquisto a titolo definitivo. Stipendio da 2.5 netti più bonus, quindi bisogna convincere il Real a cedere in prestito con diritto, e sulla valutazione del cartellino il Napoli è disposto a trattare sui 25 mln. Il prestito potrebbe costringere il giocatore ad allungare il contratto col il Real Madrid".