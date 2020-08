Rai - Roma, restano problemi di bilancio: Napoli su Under-Veretout, spuntano le cifre

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il discorso con la Roma per Veretout ed Under potrebbe approfondirsi in modo importante: restano i problemi legati al bilancio, bisogna fare i conti con il fair play, alcuni giocatore, non quelli di primissima fascia, come Under sono in uscita, Veretout si può discutere. Il Napoli vorrebbe investire per entrambi, insieme li valuta 40 mln mentre la Roma un po' di più".