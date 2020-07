Rai - Romero-Nunez, piacciono ma non sono priorità per il Napoli: le ultime

Il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Nunez e Romero, possibili nomi per il Napoli del domani: "Al momento sono profili, seguiti, stimati, ma al momento non c'è nulla di caldo. Il Napoli ha la priorità di comprare i ruoli che servono per rinforzare il Napoli del domani e non del dopo domani. Una volta acquisiti tali calciatori, si vedrà se si potrà investire su qualche giovane. Ad oggi Nunez e Romero piacciono".