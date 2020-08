Rai - Sarri, i possibili ererdi. In futuro non è escluso un suo ritorno al Napoli

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus, circolano i primi nomi per il suo sostituto. Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ne ha parlato nel corso di 'Radio Goal': "L'esonero di Sarri era una notizia che già c'era nell'aria. Il tecnico toscano non era contento della società e la Juve non era contenta di Sarri. Per l'erede si naviga a vista. Il nome gradito soprattutto a Paratici è Simone Inzaghi, ma siccome è sotto contratto con la Lazio, non sarà facile convincere Lotito. Però Sarri potrebbe andare proprio ai biancocelesti, ma c'è il problema dell'ingaggio da affrontare. Il secondo nome per la Juve è Luciano Spalletti, e poi c'é Zinedine Zidane piacerebbe a tutti ma ha un contratto col Real e non è detto che lascerà i madrileni.

Sarri potrebbe tornare anche al Napoli un giorno, nel calcio tutto è possibile anche se si sono lasciati male. C'è stata un'apertura però di De Laurentiis

nell'ultima intervista al Corriere dell Sport. Se le cose cambieranno, l'opzione Sarri potrebbe tornare in voga".