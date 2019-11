Rai - Sarri vuole Allan alla Juve: già diversi sondaggi, ma non c'è ancora trattativa

Maurizio Sarri nutre tanta stima nei confronti di Allan, e non potrebbe essere altrimenti dopo le annate stupende - sia per l'uno che per l'altro personalmente - trascorse al Napoli. E' per questo che ci sono stati diversi sondaggi da parte della Juventus per il centrocampista brasiliano, considerato tra i capirivolta dell'ammutinamento post-Salisburgo e sul piede di partenza entro la prossima estata. Secondo quanto riferito da Paolo Paganini, esperto di mercato Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa, ma Sarri lo vorrebbe. Tutto potrebbe essere favorito da un aspetto: una rottura totale tra l'ex Udinese e il Napoli, che al momento però ancora non c'è stata.