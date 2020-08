Rai - Scambio Milik-Under: la Roma vorrebbe inserire anche un primavera

Arek Milik è sempre in uscita, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai parla del mercato intorno al polacco ai microfoni della DS Estate: "Milik in questo momento è più Roma che Juventus, che sta andando su Dzeko. Va però convinto l'attaccante polacco che sognava la maglia bianconera. Per quanto riguarda De Laurentiis e Fienga questa è la situazione. Il presidente vorrebbe per Milik 20 milioni più il cartellino di Under. Il Ceo della Roma invece valuta 30 milioni il turco e gli altri 10 milioni vorrebbe darli non cash ma inserendo qualche giocatore della primavera per fare plusvalenza. Gira il nome del centrocapista classe 2001 Alessio Riccardi".