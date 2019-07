Rai - Simeone chiama James per portarlo all'Atletico, il Napoli pensa alle alternative: tre nomi in lista

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato riferisce le ultime sul mercato del Napoli nel corso della Domenica Sportiva: “L’Atletico Madrid nell’attesa di incassare i soldi dal Barça e ha offerto 42 milioni per acquisire a titolo definitivo James Rodriguez. Il Napoli è stato informato dell’offerta dell’Atletico che supera quella del Napoli, fermo ad un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per 30-35 milioni. Il calciatore ha un accordo di massima con De Laurentiis e ha parlato con Carlo Ancelotti. Anche Simeone si starebbe muovendo e il calciatore si è sentito con James e lo sta cercando di convincere della bontà del progetto che. Le alternative, per il Napoli, sono Icardi, Rodrigo e Lozano, anche se per quest’ultimo pare che Raiola abbia altre idee”.