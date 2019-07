Rai - Smentite dal Napoli per Fekir. Pepè difficile, Icardi non ha detto no agli azzurri

Arrivano smentite secche dal Napoli per la voce che arriva dalla Francia per l’interesse per Fekir. A riferirle è l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato che spiega, invece, sugli altri obiettivi azzurri: Pepè piace ma il calciatore è più vicino al Psg o alla Premier. Icardi è conteso sempre da Juventus e Napoli, il calciatore non ha detto no alla pista napoletana.