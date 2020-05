Rai - Strappo ADL-Mertens sul rinnovo, il Chelsea vuole approfittarne: spunta promessa del belga

Cosa accadrà a Dries Mertens, quale sarà il suo futuro? Ne ha parlato a Goal Show su Tv Luna il giornalista Rai Ciro Venerato: "La partita è apertissima, il giocatore vorrebbe rimanere a Napoli, è legatissimo alla città, all'ambiente e a molti giocatori. In questo momento la frizione non è economica ma caratteriale tra lui e De Laurentiis. Il presidente intende tenere la barra dritta sulla questione multe, Mertens vorrebbe dettare l'agenda a De Laurentiis e negli ultimi colloqui avrebbe chiesto la fine della storia per il rinnovo. Ora bisogna che le rispettive diplomazie riescano a ricucire la frizione tra i due, ma ripeto: la volontà di Mertens è quella di continuare a giocare nel Napoli. Intanto il belga fa gola all'Inter, Marotta gli ha offerto un biennale ma con le stesse cifre del Napoli, e il Chelsea. Da Castel Volturno mi dicono che se dovesse andare via vorrebbe andare all'estero per non tradire i napoletani".