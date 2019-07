Rai, Venerato: "Entourage di Icardi fa sapere che non sente Giuntoli da 10 giorni"

L'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del mercato del Napoli ed in particolare modo di Maurito Icardi: "Su Icardi anche la Roma ha fatto dei sondaggi, ma non è piazza gradita all'argentino. Invece l'entourage dell'attaccante fa sapere che da 10 giorni non sente Giuntoli per un approdo al Napoli".