Rai, Venerato: "Il Napoli investirà tanti soldi solo per due ruoli, per il resto la rosa è fatta"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è così espresso sul mercato del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli cerca buoni giocatori, ma non titolarissimi. Il centrocampo è fatto, si cercherà un comprimario per rimpiazzare Allan che è il quarto/quinto centrocampista. Se va via H I due giocatori su cui il Napoli investirà soldi importanti sono il difensore centrale, ossia l'erede di Koulibaly, e l'esterno destro d'attacco, cioè il sostituto di Callejon".