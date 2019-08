Rai, Venerato: "Non capisco perchè il Napoli non pensi ad Higuain..."

“Verdi? È sul mercato e può essere pagato il giusto”. Lo ha detto l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato intervenendo a radio Sportiva. “Non capisco perché l'Inter o il Napoli non pensino a Higuain. È un grandissimo giocatore e ha voglia di rimettersi in gioco, può ancora dire la sua in una grande squadra. Restare alla Juventus? Sarri terrebbe più volentieri lui che Mandzukic”, ha detto ancora Venerato.