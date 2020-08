Rai - Veretout il preferito per il post-Allan, ma la Roma (per ora) fa muro: la situazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, si è soffermato sulle voci circa Jordan Veretout e Davide Faraoni nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Faraoni e Veretout sono nomi che circolano a Castel Volturno. Per Veretout gradimento totale da Giuntoli e Gattuso, se dipendesse dal Napoli prenderebbe Veretout non appena piazzato Allan. La Roma però non è disponibile per adesso alla cessione. Le cose possono cambiare però in virtù della crisi finanziaria del club capitolino. Faraoni è uno dei terzini graditi, ma non è al primissimo posto nelle scelte".