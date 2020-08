Rai - Veretout può restare a Roma: da Trigoria smentiscono interesse per Jorginho

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato di uno degli obiettivi del Napoli a centrocampo: "Jordan Veretout potrebbe anche rimanere alla Roma, infatti se i giallorossi venderanno Diawara all'Arsenal non avranno più bisogno dei soldi per il il Fair Play Finanziario. Le ultime da Trigoria smentiscono le voci di un interesse della nuova società americana per Jorginho, l'ex centrocampista del Napoli non è mai stato nei radar di Fonseca".