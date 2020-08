Rai - Vertice a Capri, sul piatto anche il rinnovo di Gattuso: ADL vorrebbe inserire delle clausole

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli ed il vertice che si sta tenendo a Capri tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli: "Si parlerà del potenziamento del Napoli, Gattuso pensa ad un Napoli competitivo. Per la Juve è l'anno zero, l'Inter è alla prese con mal di pancia periodici, Gattuso aspira a far si che il Napoli possa inserirsi nella lotta Scudetto. A lui va benissimo cosi, lui non spinge per nessun tipo di rinnovo, De Laurentiis ha una visione più aziendale ma anche affettiva, gli piace legarsi con i suoi collaboratori, sono due caratteri forti ma si prendono. De Laurentiis vorrebbe far si che Gattuso non sia un tecnico in scadenza, vorrebbe proporre un contratto triennale, e non biennale. Gattuso è un uomo alla mano e di cuore, mentre De Laurentiis vorrebbe mettere delle clausole: proprio su questo modo di concepire l'azienda calcio si discuterà".