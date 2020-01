Rai - Younes, rifiutata pure la Samp: l'ultima speranza sono i mercati esteri aperti

Nonostante un accordo tra Napoli e Sampdoria, Amin Younes non si muoverà. L'esterno tedesco ha rifiutato il passaggio al club blucerchiato e, visto che il mercato terminerà tra pochi minuti, a questo punto è ipotizzabile una sua permanenza. L'ultima speranza potrebbe portare in Russia. Il mercato chiuderà il 21 febbraio per il campionato turco e qualche società potrebbe pensarci, ma per ora l'ex Ajax resta in azzurro. A riportarlo è Rai Sport durante 'Calcio totale'.