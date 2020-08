Rai - Zielinski ha firmato: clausola “variabile” da 100mln. Per Gattuso si attende

Nel corso della Domenica Sportiva Estate, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha dato le ultime sui rinnovi in casa Napoli: "Per Zielinski è fatta. Oggi c'era l'agente in città, si attende solo il tweet presidenziale per l'ufficialità. Il polacco ha firmato per 4 anni a 3,5 milioni di euro più 500mila di bonus e 100 milioni di clausola rescissoria media. In particolare sarà una clausola variabile, più il club interessato al possibile acquisto di Zielinski sarà importante e più sarà alta.

Per Gattuso dopo il vertice caprese fumata grigia. Ci sono due visioni opposte tra tecnico e presidente. Gattuso è disposto a firmare anche con le stesse condizioni economiche di oggi 1.3 milioni ma senza vincoli. De Laurentiis invece chiede clausole rescissorie da 7 milioni. Arriveranno tempi migliori, ma bisogna arrivare ad un accordo che per ora tra i due non c'è . Comunque i rapporti sono buoni e per il nuovo contratto se ne riparlerà in primavera".