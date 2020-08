Raiola a Castel di Sangro, Pedullà: "Per capire se ci sono margini per l'uscita di Lozano"

Mino Raiola arrivato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. L’agente - riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito - saluterà i suoi assistiti ed è possibile che approfondisca alcuni temi di mercato, soprattutto in uscita: "Si cercherà di capire se esistono margini per una trattativa relativa all’uscita di Lozano arrivato un anno fa per 49 milioni (commissioni comprese). Non ci sono, invece, novità su Bernardeschi che da poco è entrato nella scuderia di Raiola".