Raiola in arrivo a Napoli: chiederà spiegazioni al club sul caso Lozano, i dettagli

Per la sfida al Barcellona sarà presente al San Paolo anche Mino Raiola. Da quanto appreso dai colleghi di GonfiaLaRete.com, il procuratore seguirà la gara di Insigne e Manolas ma soprattutto discuterà con il club del momento di Hirving Lozano che non rientra nei piani di Gattuso e sta soffrendo molto la situazione. Il manager sta consigliando al messicano di mantenere la calma e aspettare il proprio momento senza farsi prendere dalla frustrazione, d'altronde non c'è possibilità di intervenire a mercato chiuso e l'estate è ancora lontana. Al momento ogni discorso è prematuro e lo stesso giocatore non vorrebbe lasciare l’azzurro senza aver prima lasciato un segno e ricambiato l'affetto che non è mai mancato in città. Raiola chiederà spiegazioni più che altro su cosa non sta funzionando e come invertire il momento.