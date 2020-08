Raiola non ha portato offerte per Lozano: concordata un'altra chance al Napoli

Ieri Mino Raiola è piombato nel ritiro di Castel di Sangro. L'agente è arrivato intorno alle 12, ufficialmente per salutare i suoi assistiti Manolas e Lozano, ma in un pranzo con De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso s'è parlato di mercato - probabilmente anche di Bernardeschi nell'ambito dell'affare Milik, ma l'operazione resta proibitiva soprattutto per l'ingaggio del giocatore -, aggiornandosi sulle offerte ricevute soprattutto per il messicano e la possibilità di una nuova chance, sulla falsariga degli ultimi mesi che hanno visto il tecnico dare più spazio al giocatore.

Più tardi, nella conferenza stampa di presentazione di Osimhen e Rrahmani, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato interrogato in merito, aprendo alla conferma dell'attaccante messicano: "Mino ha salutato i suoi assistiti, Manolas e Lozano, siamo stati a pranzo insieme. Siamo dell'idea che Lozano possa fare solo meglio, Rino è contento dell'ultima parte di stagione di Lozano e l'idea quindi è di continuare insieme". Certo, tutto nasce probabilmente dalla mancanza di offerte di un certo livello, la volontà del Napoli di non cederlo in prestito dopo una stagione piuttosto deludente, risollevata parzialmente solo nel post lockdown, quando il Napoli comunque era già certo dell'Europa League tramite la Coppa Italia e c'è stato spazio per maggiori rotazioni. Salvo offerte inaspettate, Lozano dunque dovrebbe far parte del pacchetto di esterni e nella nuova stagione proverà a sfruttare anche la preparazione estiva che saltò l'anno scorso, venendo catapultato in pochi giorni nella trasferta di Torino in cui andò a segno, subentrando dalla panchina, caricandosi ulteriormente di pressioni ed aspettative che hanno contribuito - con l'utilizzo fuori ruolo e le difficoltà di squadra - a complicargli l'ambientamento in Italia.