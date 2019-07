Rapporti con Raiola corrosi dall'affare Manolas: svelato il motivo della rabbia dell'agente

I rapporti tra il Napoli e Mino Raiola sono corrosi dall’affare Manolas. Un qualcosa che rende difficile la riapertura della trattativa Lozano. L’edizione odierna del Mattino svela i problemi sorti tra il club azzurro e il potente procuratore nell’affare che ha portato il difensore greco in azzurro: Raiola voleva tenere per sé i diritti di immagine del greco, ma si è dovuto accontentare solo di quelli per degli hotel di Naxos da poco rilevati dal difensore.