Raspadori alla Juve? AD Sassuolo ammette: “Li aspetto, sarebbe ideale per i bianconeri”

I gioielli del Sassuolo fanno gola a molti, soprattutto in Serie A ma non solo. L'ad neroverde Giovanni Carnevali, tramite gazzetta.it, ha commentato le voci di mercato più calde riguardanti i giocatori di mister Dionisi: "Raspadori-Juve si può. Scamacca? C'è l'Inter. Berardi da Milan", il titolo scelto per le sue parole. Il telefono del dirigente del Sassuolo sarà rovente nelle prossime settimane, come testimoniano anche le altre dichiarazioni. "Giacomo ideale per i bianconeri, dietro la prima punta. Li aspetto. A Frattesi farebbe bene un altro anno con noi. Il Napoli bussa per Traore", confessa Carnevali prima di chiosare col suo contratto in scadenza: "Se non rinnovo vado al mare e mi riposo qualche mese".