Raspadori bocciato in Juve-Sassuolo: "Evidentemente condizionato dalla trattativa col Napoli"

L'uomo più chiacchierato del momento, Giacomo Raspadori, al centro di un'intensa trattativa di mercato fra Napoli e Sassuolo. Doveva partire titolare, entra nella ripresa per cercare di rimettere in piedi una partita compromessa. Fatica non poco e non riesce mai a rendersi pericoloso, per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 5 in pagella: "Appena entrato, si fa anticipare secco da Bremer. Non si vede mai, è evidentemente condizionato dalla trattativa con il Napoli".

Stesso voto da Sassuolonews.net: "Indubbiamente l'uomo più chiacchierato. Il Napoli lo aspetta ma l'accordo non c'è ancora e dunque Dionisi lo getta nella mischia nella ripresa. Prestazione impalpabile da parte di Jack".

Voto 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Bremer lo divora: si abbassa, tenta il movimento ad elastico, ma non si vede praticamente mai. Cambia pochissimo anche quando Dionisi lo dirotta sulla corsia mancina

