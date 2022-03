Raspadori come Locatelli? AD Sassuolo: “Se fosse possibile, saremmo felici di darlo alla Juve”

"A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale".

TuttoNapoli.net

Nel corso dell'intervista a margine dell'evento 'United by Alessandro Moggi', Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato anche di un possibile sondaggio della Juventus per Giacomo Raspadori. "Chiederemo noi informazioni su Dybala! No questa no, è una cosa impossibile perché noi puntiamo su giovani che devono maturare per poi darli ai grandi club. Lo spero, perché no? Noi con la Juventus abbiamo fatto già l'operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale".