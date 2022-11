Raspadori, così il Napoli ha bruciato la Juve e ora può soffiare un altro talento del Sassuolo

Il Sassuolo è “bottega cara”, scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell'interesse per Frattesi, ma De Laurentiis - scrive - ha saputo essere credibile

Il Sassuolo è “bottega cara”, scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell'interesse per Frattesi, ma De Laurentiis - scrive - ha saputo essere credibile e tempestivo in agosto sull’affare di Giacomo Raspadori: "Il Napoli quando si muove lo fa con convinzione, senza troppi sondaggi ma andando subito al cuore della trattativa. Così l’estate scorsa venne superata la concorrenza sull’attaccante della Juventus. Ora per Frattesi magari non si riproporrà lo stesso schema, ma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sa che, se gli azzurri si muoveranno non sarà per perdere tempo".