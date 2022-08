“Raspadori ostaggio, hanno rialzato il prezzo”, Bargiggia svela la mossa scorretta del Sassuolo: le ultime

"Il Napoli ha interrotto la trattativa. Ma è chiaro che è una mossa strategica".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato su Twitter le ultime e i particolari della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori: "Ultima offerta del Napoli per Raspadori, bonus compresi, 32.5mln; 37mln la richiesta del Sasuolo: una forzatura sulla pelle di un giocatore che vuole partire e che, per ora resta ostaggio di un club che non ha bisogno di soldi...

Non avendo trovato ancora accordo per Raspadori dopo che oggi il Sassuolo ha alzato di poco la richiesta, allargando la forbice tra domanda e offerta a 5 mln dei 4 che dividevano i due club, il Napoli ha interrotto la trattativa. Ma è chiaro che è una mossa strategica".