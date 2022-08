Raspadori vuole solo Napoli e l'ha comunicato al Sassuolo: può essere decisivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori vuole solo il Napoli. Questa la volontà del giocatore, ribadita dall'agente Tullio Tinti ai vertici del Sassuolo. L'incontro andato in scena nei giorni scorsi fra Napoli e Sassuolo si è concluso con un nulla di fatto e la distanza è ancora ampia. De Laurentiis non pensa di alzare l'offerta oltre i 31 milioni sul tavolo. L'ad Carnevali ne chiede 38 di milioni, senza operazioni stile Locatelli-Juventus. Come scrive Il Mattino l'operazione resta complicata, ma la volontà del giocatore può essere determinante. E' l'unico aspetto che può cambiare le carte in tavola.