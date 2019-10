Real e Barcellona su Fabian, il Napoli lo blinda: pronto rinnovo con clausola monstre

Gli occhi dei migliori club del pianeta sono su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli è da tempo nel mirino di numerose big del calcio europeo, in particolare Barcellona e Real Madrid. Ma i due club iberici sanno bene che per poter strappare il centrocampista al Napoli dovranno sborsare una cifra altissima. Il club partenopeo è in trattativa con Ruiz per il rinnovo e punta a inserire nel nuovo contratto una clausola di 120 milioni di euro per il trasferimento in un club estero. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.