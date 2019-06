Real-Fabian, AS aggiunge: "Il Real può 'costringere' il Napoli a parlare dello spagnolo per James Rodriguez"

L'edizione odierna di AS parla di Fabian Ruiz come obiettivo di mercato del Real Madrid e aggiunge diversi dettagli ad una trattativa appena cominciata ma che, come detto, dovrebbe concludersi subito dato che per il Napoli il calciatore è incedibile. Secondo il quotidiano James Rodriguez può essere decisivo: il Real, infatti, potrebbe costringere il Napoli a parlare di Fabian Ruiz nella trattativa per il colombiano. Da Madrid - si legge - sono fiduciosi sul futuro e sperano, prima o poi, di convincere la società.