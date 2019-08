Real, infortunio anche per Isco: la cessione di James è sempre più lontana

Dopo James Rodriguez, il Real Madrid perde anche Isco. Come comunicato dal club spagnolo sul proprio sito ufficiale, durante i test medici effettuati questa mattina è stata diagnosticata allo spagnolo una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono legati all’evoluzione del quadro clinico, ma sicuramente questo infortunio ma lo stop del classe ’92 può certamente avere un’influenza sulle strategie di mercato dei Blancos. Come riporta Alfredopedulla.com "sarà ancora più remota la possibilità di vedere in uscita elementi del pacchetto offensivo di Zidane come Gareth Bale e lo stesso James, che al momento si trova in infermeria assieme a Hazard, Asensio, Rodrigo e Brahim Diaz".