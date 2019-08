Real, inizia a muoversi il mercato in uscita: Keylor Navas ad un passo dal Psg

Inizia a muoversi il mercato in uscita del Real Madrid. Dalla Costa Rica rimbalza la notizia secondo cui Keylor Navas è ormai ad un passo dal Psg. Accordo totale tra il portiere e il club parigino che era da tempo alla ricerca di un nuovo portiere. In teoria, resta in lista di sbarco anche James, ma al momento l'addio del colombiano è congelato e non è detto si concretizzi. Lo sa bene il Napoli che lo ha corteggiato per diversi mesi invano.