Real Madrid, Benzema resterà un altro anno: attivata la "Clausola del Pallone d'Oro"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La storia d'amore tra Karim Benzema e il Real Madrid non finirà il prossimo 30 giugno. Come riporta As, l'attaccante francese ha rinnovato il suo contratto per un'altra stagione: il club spagnolo ha infatti attivato la cosiddetta "Clausola del Pallone d'Oro", che permette a Florentino Perez di estendere automaticamente l'accordo con il giocatore. Benzema, al Real dal 2009, sa già che nel 2024 dovrà cedere il passo al giovane Endrick e, forse, a uno tra Haaland e Mbappé.