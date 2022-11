Real Madrid e big di Premier su Osimhen, ma Victor non ci pensa: vuole lo Scudetto

Luciano Spalletti sta facendo un capolavoro con il suo Napoli, che ha numeri quasi mai visti prima in Serie A dopo 14...

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A MILAN, IL RINNOVO DI LEAO È UN CASO: C'È LO ZAMPINO DEL REAL MADRID Intanto appare sempre più complessa la trattativa per il prolungamento di Rafael Leao, e il tempo che passa non depone a favore del club milanista. Intanto appare sempre più complessa la trattativa per il prolungamento di Rafael Leao, e il tempo che passa non depone a favore del club milanista.