Real Madrid, James sempre tra panchina e tribuna: ipotesi Premier a gennaio

Il futuro di James Rodriguez può essere in Premier League. Come riporta El Desmarque, sarebbe attualmente corsa a tre per il talentoso centrocampista offensivo del Real Madrid: Manchester United, Tottenham e Wolverhampton. Il colombiano - scrivono in Spagna - ha già le valigie pronte per gennaio dopo la fumata nera del suo trasferimento al Napoli dell'estate passata, pista quest'ultima che sembra essersi ormai definitivamente raffreddata.