Real Madrid, obiettivo 200mln per Neymar: serve un'accelerata sulle cessioni

Il Real Madrid è pronto a preparare l'assato a Neymar, in uscita dal PSG, obiettivo per il quale sarebbero necessari circa 200 milioni solo per il cartellino. Così, stando a quanto riferito da Marca, adesso è arrivato il momento di accelerare per quanto riguarda il capitolo cessioni. Gareth Bale, Mariano Diaz e James Rodriguez vanno ceduti quanto prima perché ora serve denaro fresche nelle tasche di Florentino Perez.

Focus James - Su Bale c'è il Bayern Monaco, per Mariano si è fatto avanti il Monaco, mentre Napoli e Atletico Madrid si stanno contendendo ancora James. Il club azzurro proverà a strappare il colombiano alle sue condizioni, ma se il Real necessita di soldi subito è difficile che Florentino si convinca a cederlo in prestito con diritto di riscatto.