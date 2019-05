Real Madrid, Perez: "James? Nessuna decisione presa, ma ho parlato coi procuratori..."

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato, intervenuto a "Radio Onda Cero", del futuro professionale di James Rodriguez, trequartista classe 1991 della nazionale colombiana ancora in forza al Bayern Monaco, ma di proprietà dei "Blancos" che tanto piace al Napoli di Carlo Ancelotti: "James? "Non abbiamo ancora preso una decisione. So solo cosa ci hanno detto questa volta i suoi agenti, ovvero che con lui non faranno affari a spese del Real Madrid e questo mi sembra buono".