Real Madrid su Bruno Fernandes: altro indizio della cessione di James?

Sembrava ormai destinato al Manchester United ma Bruno Fernandes continua ad attirare l'attenzione dei grandi club. Il centrocampista dello Sporting sembra destinato a lasciare il Portogallo dopo la Supercoppa nazionale in programma domani sera contro il Benfica ma secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record nelle prossime ore il Real Madrid, con l'aiuto di Jorge Mendes, potrebbe presentare un'offerta per beffare i Red Devils. Altro indizio, questo, della probabile cessione di James Rodriguez, su cui il Napoli resta in prima fila.