Real Madrid, Varane non rinnova: il Psg è in agguato e sonda il terreno

Dopo l'addio di Sergio Ramos, il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe perdere anche un'altra colonna al centro della difesa. Infatti I club di Florentino Perez e Raphael Varane, difensore col contratto in scadenza al termine della prossima stagione, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto riporta Footmercato.net, il Paris Saint-Germain avrebbe sondato il terreno con l’entourage del giocatore francese per vedere se ci sono spiragli per intavolare una trattativa.