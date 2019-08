Real Madrid, Zidane: "Bale resta! James? Faccia del suo meglio per difendere questa maglia..."

Buona la prima per il Real Madrid che vince 3-1 all'esordio in Liga contro il Celta Vigo. Solo panchina per James Rodriguez nonostante i tanti infortuni. In conferenza stampa il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane ha commentato la sfida parlando anche del futuro di alcuni calciatori. Tra questi Bale, autore di un'ottima prova: "Resterà con noi" l'annuncio del francese. "Prima della partita abbiamo parlato, tutti quelli che abbiamo pensano solo a questa stagione. Bale ha fatto una grande gara. Nulla è cambiato. Lui, James e tutti i giocatori che sono qui ci pensino e facciano del loro meglio per difendere questa maglia" ha concluso Zidane. Chiaro messaggio anche per il colombiano che piace al Napoli.