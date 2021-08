Real, offerta shock da 160mln per Mbappé: il Psg ha rifiutato

Una bomba arriva dalla Spagna e precisamente da El Chiringuito, sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid. Il profilo Twitter ufficiale della trasmissione fa sapere che il club spagnolo ha confermato di aver presentato un'offerta da 160 milioni di euro al Paris Saint-Germain per Kylian Mbappé e ha chiesto il permesso di parlare con il giocatore e il suo entourage. Dalla Fracnia arrivano ulteriori dettagli della trattativa, secondo RMC Sport e TF1, infatti, il club spagnolo ha davvero presentato un'offerta da 160mln per l'attaccante francese, ma il Psg avrebbe detto no alla proposta.

El REAL MADRID CONFIRMA que ha hecho una OFERTA al PSG por MBAPPÉ de 160MILLONES de EUROS y ha pedido PERMISO para HABLAR con el jugador o su entorno.



¡Programón histórico a las 12 de la noche con @jpedrerol en MEGA! pic.twitter.com/4aR1x8RQJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021