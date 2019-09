Real, parla Florentino: "Abbiamo seguito Neymar a distanza, ma ci proveremo"

Arrivano dichiarazioni pesanti da Florentino Perez sul caso Neymar. Il presidente del Real Madrid ha così parlato a margine della presentazione della prossima riunione generale dei soci, si è così espresso sul mercato estivo appena concluso: "Non abbiamo mai investito così tanto, e pur avendo già una buona forza a disposizione, abbiamo ingaggiato sei nuovi giocatori. Il caso Neymar l'abbiamo seguito a distanza, così come per Bruno Fernandes. Questo però non significa che non ci proveremo l'anno prossimo. Quando è possibile voglio reclutare il meglio, e stiamo lavorando per questo anche se il calcio è diventato complicato".